Tras la inesperada salida de Mathías Brivio de la conducción de “Esto es Guerra”, han empezado a surgir algunos nombres de los posibles personajes que podrían ocupar su lugar en el reality de América Televisión.

Erick Elera es uno de los voceados, en declaraciones para ‘América Espectáculos’, el actor manifestó estar sorprendido por la salida del compañero de Gian Piero Díaz y dijo estar dispuesto a asumir el reto de la conducción; sin embargo, no ha recibido una propuesta formal para unirse a EEG.

“La conducción no me es muy ajena porque en algún momento he conducido “Esto es Guerra”, pero nadie me ha dicho nada, así que yo sigo con lo mío. En algún momento he conducido en Bolivia, en ‘Veriverano’ con Nataniel (Sánchez), me han invitado a ‘Estás en todas’. Sí, me gustaría, ¿por qué no? Estamos para experimentar, para incursionar en una u otra cosa”, expresó.

El domingo pasado, Erick Elera entristeció y sorprendió a sus fanáticos tras anunciar su abrupta salida de la serie “De vuelta al barrio”, donde interpretó a “Oliverio”.

“No estaba de acuerdo con los que ellos planteaban, mi idea era seguir lógicamente, no tenía planeado irme.Yo no estaba pidiendo un tema económico, el tema no va por ahí”, declaró el también cantante sobre su retiro de la serie que producida por Gigio Aranda.

Erick Elera comenta sus proyectos para el 2020