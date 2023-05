Erick Elera sorprendió a más de uno al contar la amarga experiencia que vivió con una de sus exparejas, quien le mintió que estaba embarazada y así aprovecharse económicamente de él.

El artista hizo esta fuerte revelación en una entrevista para ‘Preguntas que arden’, programa de YouTube de Christopher Gianotti. Según explicó, la joven inicialmente le mintió con su edad, lo que empezó a generar desconfianza en él.

“Me pasó en la vida real lo que le pasó al personaje de Jimmy González en Al Fondo Hay Sitio. A mí me mintieron, una de las ex flacas con la que estuve me dijo que estaba embarazada, y mantuvo la mentira un par de meses ”, empezó contando el cantante peruano que hoy mantiene una relación con Allison Pastor.

El actor que le da vida a Joel Gonzáles en ‘AFHS’ contó que pese a su corta edad decidió asumir su responsabilidad como padre, sin imaginar que todo se trataba de una vil mentira por parte de su expareja.

“Primero me mintió con su edad, era bastante menor de lo que me había dicho, pero yo fiel al castigo… Terminamos y me dijo que estaba embarazada, y yo todo chibolo dije voy a asumir la paternidad, pero le dije que no íbamos a volver”, señaló.

Finalmente, un amigo lejano que era un futbolista conocido terminó por revelarle la cruda realidad que la joven le estaba mintiendo y que el falso embarazo fue para aprovecharse económicamente de él.

“En ese tiempo hablábamos por Messenger, me mostraba ecografías, y me decía: ‘necesito (dinero) para esto, necesito para lo otro. (Cuando me enteré) En ese instante le dije unas tres cositas y ahí se desapareció”, comentó.