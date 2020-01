Tras su sorpresiva salida de la serie “De vuelta al barrio”, el actor y cantante Erick Elera ya tiene nuevo proyecto. Se trata de la telenovela “Dos hermanas”, producida por Del Barrio Producciones.

De esta manera, Erick Elera volverá a la actuación de la mano de Michelle Alexander, quien lo dirigió en su primera aparición en televisión “en Néctar en el cielo”.

“Michelle (Alexander), me ha apoyado un montón, es como mi madre en la actuación, apostó por mí y creo que repotenció mi carrera, eso me ayudó muchísimo para avanzar y conseguir otros objetivos. Le agradezco enormemente esta nueva oportunidad”, señaló el actor.

En cuanto a su participación en la nueva ficción de Del Barrio Producciones, el actor dijo sentirse nervioso, pero con muchas ganas de trabajar al lado de Mayella Lloclla y Melissa Paredes.

“Estoy nervioso, pero contento de trabajar nuevamente con Michelle y la gente de producción. Con Mayella (Lloclla) no he trabajado pero he casteado varias veces con ella, y Melissa (Paredes), sé que la está rompiendo y vamos a aprender de mis compañeros”, precisó el intérprete de “Vamos pa’lante”.

Por lo pronto, ya todo va quedando listo en Del Barrio Producciones para las grabaciones de “Dos Hermanas”, que muy pronto podrá disfrutar en el horario estelar a través de América Televisión.