Hace algunas semanas, Erick Elera insinuó que su esposa Allison Pastor estaba recibiendo trabas por parte de la producción de “Reinas del Show” y fue duramente criticado por Belén Estevez, quien es jurado del reality, quien lo llamó “doble cara”.

Es por ello que el actor salió a defenderse y en recientes declaraciones al diario Ojo decidió romper su silencio y manifestó que no le incomodó que la aregentina se refiriera a él con ese calificativo y que prefirió no entrar en ‘dimes y diretes’ para crear polémica.

“Yo no soy doble cara para nada, yo digo las cosas como son, y siempre hablo con la verdad. A Belén la estimo un montón, siempre tuve una buena relación con ella, es una chica linda y baila hermoso”, indicó inicialmente.

“No he tenido la oportunidad de hablar con ella después de eso, y yo decidí dejar ahí las cosas porque no hablé de favoritismo, hablé del tema que estaba pasando con mi esposa, y creo que ellos lo tomaron de otra manera”, agregó.

Elera precisó que “jamás quise ser protagonista de eso (un escándalo)” y destacó que “Allison es la que está ganándose el cariño de la gente sola y, cuando vamos por la calle, ahora le piden fotos a ella y no a mí. Se está ganando un nombre propio”.

El también cantante refirió que es por esa razón que, después de lo que pasó, no ha vuelto al set del espacio que conduce Gisela Valcárcel. “Por eso ni me ves ahí metido en el programa. Fui una vez y no fui más, porque es su momento (de Allison) y hay que respetar eso”, finalizó respecto al tema.

