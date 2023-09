Katia Palma está soltera, pero no se oculta al amor. En una entrevista reciente, habló acerca de cómo está su vida sentimental y no dudó en señalar que no tiene preferencias sexuales, solo espera encontrar a alguien que pueda acompañarla con confianza, respeto y comprensión.

La actriz comenzó señalando que no ha tenido buena suerte en sus relaciones amorosas porque se considera alguien con carácter muy pesado: “soy bien espesa, reniego mucho, estoy acostumbrada a mis cosas que si viene alguien a perturbarme, me aburro fácilmente”, dijo en ‘Café con Chevez’ de Trome.

Asimismo, sostuvo que no tiene inclinación por mujeres o hombres, ya que el amor no tiene una bandera en especial: “no me gustan las etiquetas, yo me voy a enamorar de la persona que llegue a mi vida”, contó.

En esa línea, Katia añadió que ha tenido experiencias con ambos y que incluso una vez se enamoró de una mujer, pero explicó que nada se dio bien porque ella no se sentía cómoda con su físico: “sentía que nadie me iba querer, entonces me escabullía en otros amores que me daban eso, pero no me sentía bien en el fondo. Buscaba a otra persona hasta yo encontrarme”, confesó.

Al respecto, la actriz ha ido a terapia algunas veces y ha tenido varios cambios, como el de someterse a la banda gástrica. Esto hizo que luzca ahora una figura bastante diferente y, aunque muchos la llaman bomba sexy, prefiere que la asocien con las risas.

