Danny Rosales y José Luis Cachay Ramos, más conocido como ‘Cachay’, han dado qué hablar en los últimos días luego de protagonizar diversos dimes y diretes públicamente, luego que este último acusara a su colega de haber perdido la humildad.

Tras sostener diversos enfrentamientos, Danny Rosales y ‘Cachay’ decidieron resolver sus diferencias frente a frente y asistieron como invitados al programa de YouTube, “¡Habla causa!” conducido por el cómico Lucky.

La entrevista se desarrollaba con normalidad hasta que en un momento los cómicos casi se van a las manos tras increparse mutuamente sus declaraciones.

“Yo he dicho que el señor tiene una buena energía. Es una buena persona, pero tiene sus defectos. ¿Sí o no, papito lindo?”, señaló ‘Cachay’ intentando calmar las aguas, sin imaginar que Danny marcaría distancia.

“Prefiero que me digas ‘narizón’ a que me digas papi, amigo, papito. A mí con hipocresías no. Con hipocresías no va la cosa”, respondió el integrante de “JB en ATV”.

Tras ello, Cachay llamó ignorante a su excompañero por también haberlo ofendido y puso como ejemplo cuando lo llamó “la mamá de Tarzán”. “¿Qué significa eso?”, le increpó.

Le lanza manotazo:

Cuando todos pensaban que los artistas estaban a punto de hacer las paces y que sellarían su reconciliación con un emotivo abrazo, el popular ‘Narizón’ le lanzó un manotazo a ‘Cachay’ al pedirle que ya no lo siga criticándolo públicamente.

Pese al tenso momento, ambos artistas lograron resolver sus diferencias y aclararon que, aunque tengan opiniones muy diferentes, se guardan cariño por la amistad de años.

