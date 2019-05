¿De quién está enamorado Fabio Agostini? Esta fue la respuesta que dio el español

El modelo español Fabio Agostini dio una increíble respuesta cuando fue consultado sobre si aún seguía enamorado de su ex Mayra Goñi.



Durante el segmento 'Desestrésate con Brunella' del programa 'En Boca de Todos', el ex integrante de 'Esto es Guerra' fue interrogado por su mejor amigo Austin Palao sobre sus sentimientos hacia la actriz y Agostini fue claro.

"Mira, la única persona de la que estoy enamorado ahora mismo soy yo cada mañana cuando me miro al espejo" , respondió.

Sin embargo, la respuesta del español no concluyó allí y añadió que, pese a su ruptura, aún siente cariño por su ex pareja, pero ya no existe amor pues la relación es ahora de amistad.

"Siento un cariño muy grande por ella, la aprecio mucho, le he dicho que cuando le haga falto algo puede contar conmigo, pero de ahí a amar ya no. No estoy enamorado de nadie, ni quiero estarlo, estoy muy bien soltero", aseguró.