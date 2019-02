¡Enamoradísimos! Suhaila Jad y su tierno mensaje a André Carrillo por San Valentín [FOTOS]

¡Celebra el amor! Suhaila Jad Gómez , novia y madre de los mellizos de André Carrillo, envió a través de las redes sociales un tierno mensaje para el futbolista por el Día de San Valentín.

La ex chica reality, quien se hizo conocida por participar en el programa ‘Supervivientes’ de la televisión española, utilizó su Instagram para gritar una vez más su amor hacia el futbolista peruano.

"Así siempre cogidos de la mano bebé. TE AMO", fue el texto que acompañó una tierna fotografía en blanco y negro donde ambos aparecen tomados de la mano y mirándose fijamente a los ojos.

No es la primera vez que la ex chica reality publica una tierna dedicatoria para el padre de sus dos pequeños mellizos. "Me encanta tu sonrisa, la amo.

Amo tus besos, tus abrazos, tus bromas (que aunque a veces parezca que me enfado, en realidad me encanta que vengas a desenfadarme). Amo estar contigo y te amo a ti", escribió en otra oportunidad Suhaila Jad.

André Carrillo y Suhaila Jad se conocieron en 2015 en Portugal, cuando el delantero peruano jugaba para el Sporting de Lisboa. Años después, anunciaron su relación cuando la modelo estaba en la espera de Cedric y Samira. Hay planes de matrimonio pero por ahora, mantienen un sólido noviazgo.