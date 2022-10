Magaly Medina presentó en su programa un informe sobre la carrera musical de Emilio Jaime, quien estuvo anteriormente en realitys como Esto es Guerra y Combate. Emil, como se hace llamar ahora, expresó que se siente feliz con esta nueva faceta artística. También indicó que se siente arrepentido de haber estado con Luciana Fuster.

Emil confesó en la nota de ‘Magaly TV: La Firme’, que retomó su amistad con la actual pareja de Flavia Laos, Austin Palao: “Nos amistamos hace cuatro meses, tuvimos la oportunidad de encontrarnos en una discoteca. Es una amistad que quiero cuidar muchísimos, me costó muchísimo recuperarla”.

El reportero de la ‘Urraca’ le preguntó a Emil acerca de la relación que sostuvo con Luciana Fuster: “¿Te arrepientes de haber estado con Luciana?”, fue la consulta.

Por su parte, el cantante respondió: “Más que el haber estado con ella, del error que cometí. Me arrepiento de lo que hice (…) Perdí una amistad que valoraba muchísimo”.

Finalmente, añadió que era importante conversar con Austin Palao, quien asegura debió pedirle perdón. “Esa mochila ya me la quité, sentía que tenía que hablar con él (Austin), pedirle perdón. No estuvo bien lo que hice, lo reconozco, me arrepiento”.