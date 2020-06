La actriz Emilia Drago se encuentra a semanas de haber dado a luz a su segunda hija, Lara. Sin embargo, ni ella, ni su pareja Diego Lombardi abandonan su sentido del humor. Esta vez ambos realizaron una “parodia” de la nueva canción “Estoy soltera” de Leslie Shaw, Thalía y Farina.

Mediante sus redes sociales, Drago compartió un video en Instagram donde se le ve bailando de manera sexy el éxito de la cantante peruana. El tema trata de una mujer que sale de fiesta sin miedo a que le digan algo al volver de casa y no cuenta con mayor responsabilidad que divertirse.

“Ay que rico es saber que en mi casa no me esperan. Hoy me voy a perder, menos mal que estoy soltera” pronuncia Drago de la canción bailando. En ese momento aparece su esposo, Diego Lombardi cargando a su bebé para avisarle que ya es hora de darle leche a su bebé.

A lo que Drago interrumpe su baile para amamantar a su más pequeña hija con una evidente cara de “molestia”. “Cuando escuchas ‘Estoy soltera’ de Leslie Shaw junto a Thalía... y vuelves a tu realidad”, se lee en la descripción del divertido clip.

Por su lado, la cantante Leslie Shaw respondió al video de la actriz de “Asu Mare” con varios emojis de risa por su reacción al ver la “parodia” de su nuevo éxito con estrellas internacionales.

Cabe destacar que Drago y Lombardi ironizan bastante su vida de padres en redes sociales, sobre todo ahora que acaban de tener a su última bebé, Lara, quien nació el 18 de mayo.

En su penúltima publicación, Emilia Drago se comparó con su bebé, quien se encontraba bañada, dormida y peinada; a diferencia de ella, quien no habría tenido tiempo para arreglarse debido a lo difícil que es la crianza en los primeros meses de un bebé.

