Elías Montalvo logró superar su primera sentencia en “El artista del año” y eliminó a Christian Domínguez gracias a la votación del público. Sin embargo, pese a su esfuerzo, volvió a caer en sentencia y tendrá que luchar por su permanencia.

Tras no obtener comentarios positivos sobre su performance en la última gala del programa conducido por Gisela Valcárcel, Elías Montalvo conversó con la prensa y señaló que si bien no está de acuerdo con su puntaje, él respeta las decisiones del jurado.

“Siempre respeto a la gente que sabe, en este caso al jurado, aceptar las críticas y mejorar si continúo en competencia. Hay que respetar lo que dice el jurado y aplicar los conocimientos que me faltan”, señaló el chico reality.

“No estoy de acuerdo (con el puntaje que recibió), pero lo respeto. Los jurados saben lo que califican y no me queda más que decir... Creo que soy de las personas que les gusta arriesgar y tiene un concepto de artista como cantar, bailar, animar, levantar al público y siento que no estoy de acuerdo con mi puntaje. Tengo muchas ganas de quedarme aquí y hacer muchas cosas bonitas para ‘El artista del año’ y llegar a la final”, añadió.

Por otro lado, Elías Montalvo también habló sobre la presión mediática que existe en torno a él y su vida privada. Según contó, no está al 100% concentrado, pero trata de dar lo mejor en la pista de “El artista del año”.

“Si bien es cierto he estado un poco estresado, con mucha carga y parte de eso es que gracias a esta oportunidad he sacado de lado toda la carga y enfocarme más en lo que quiero. Somos humanos, no de piedra y nos choca todo”, precisó.

“No estoy acostumbrado a este tema mediático, si me ha mortificado mucho a mi y a mi familia. Se podría decir que no estoy a mi 100%, lo intento, pero bueno”, agregó el integrante de “Esto es guerra”.

