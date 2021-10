Tras su aparatosa caída durante un juego en “Esto es guerra”, Elías Montalvo apareció con muletas y caminando con dificultad en el programa; sin embargo, han pasado dos semanas y el chico reality parece haber superado satisfactoriamente su lesión. Recientemente participó de un reto de baile en “EEG”.

En la reciente emisión de “Esto es guerra”, los participantes hombres se dividieron en dos equipos para un reto de baile. Elías Montalvo integró el equipo de “Los buenos” y bailó al ritmo del tema principal de “High School Musical”.

Jota Benz, Mario Irivarren, Ignacio Baladán y Alejandro ‘El chocolatito’ Pino fueron los encargados de completar el equipo para el versus de baile de “La Academia”, proyecto de actuación que involucra a todos los participantes del reality.

Jota Benz, Mario Irivarren, Ignacio Baladán, Elías Montalvo y Alejandro 'El chocolatito' Pino protagonizaron divertida interpretación de película musical 'High School Musical' para un versus de baile de 'La academia'. El jurado calificó la actuación de cada uno de los participantes. (Fuente: América TV)

El jurado, conformado por María Pia Copello, Fernando Armas y Miguel Moreno, valoraron las presentaciones de cada equipo y dieron por ganador a “Los Buenos”, equipo del que formó parte Elías Montalvo.

SOBRE SU LESIÓN

Como se recuerda, luego de su caída en “Esto es guerra”, el chico reality Elías Montalvo reapareció en sus redes sociales y envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores.

“¿Cómo están amigos? Hago esta historia para decirles que me encuentro estable, gracias a Dios. Tengo un angelito de la guarda que me cuida mucho siempre y quiero contarles que el doctor me acaba de decir que los resultados son positivos”, señaló en su video.

“No tengo ninguna fractura, me tomaron tomografías, radiografías en el pie, en las piernas, en la columna, en todos sitios y estoy bien, simplemente ha sido un golpe en el pie izquierdo lo cual me vendaron, el otro pie está bien”, agregó en el clip, donde aparece utilizando un collarín cervical.

