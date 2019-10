Vania Bludau se sentará esta semana por segunda vez en el sillón rojo de “El valor de la verdad”, programa que se transmite los sábados desde las 10 p.m. por la señal de Latina, con la intención de llevarse los S/50,000 de premio.

Fue el periodista Beto Ortiz quien sorprendió con el anuncio a través de su cuenta de Instagram, con una serie de fotografías en las que la modelo, que radica desde hace varios años en Estados Unidos y actualmente está comprometida con Frank Dello Russo, aparece en el set de grabación.

“Es una mezcla de gitana, de bailadora flamenca y de Sofía Loren trujillana. No sé a ustedes pero a mí esta mujer me parece una belleza absoluta. Les dejo esta secuencia de fotos que acabo de hacerle. Saquen su cuenta. Te amamos”, escribió el periodista.

Seguidamente, el periodista compartió en sus Stories de Instagram unos videos en los que la exchica reality confirmaba su participación en “El valor de la verdad”.

“Otra vez aquí ando en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’. Si la primera vez estuvo suave y para algunos medios complicados, esperen la segunda parte. ¿A quién le cae ahora?”, dice Vania.

En un primer adelanto de la edición de este sábado de “El valor de la verdad”, Vania Bludau revela que Christian Domínguez, con quien tuvo una relación de tres años que inició en 2010, tenía una obsesión por comprar ropa de bebé.

“Tenía una maleta llena de ropa de bebé. Cada viaje era traer zapatos, zapatillas de hombre. No sé si lo ha hecho con otra persona, pero era un patrón extraño”, manifestó Vania Bludau . En ese mismo avance promocional sorprende la aparición de Karla Tarazona.

En otro clip, Vania Bludau sorprende al ponerle puntaje a quienes fueron sus parejas. “Ya sabemos que @vaniabludau es una maestra y ahora es su turno de ponerles nota, estimados aprendices”, escribió junto al video Beto Ortiz, que fue quien compartió el adelanto.

Pero sin duda, lo que más ha sorprendido, es la respuesta de Vania Bludau luego que Beto Ortiz le preguntara si Paolo Guerrero la afanaba. “Fue un chape inocente... No, no no, fue un verdadero chape (...) No sé si estaba con la novia, la brasilera (...) Veníamos ya en miraditas y sucedió”, dijo.

El delantero del Lokomotiv de Rusia Jefferson Farfán también es mencionado entre las preguntas que se le formularán a Vania Bludau en “El valor de la verdad”.

La primera vez que Vania Bludau participó en “El valor de la verdad” fue en abril de 2016. En aquella oportunidad se llevó S/25,000 de premio tras responder 20 preguntas, ya que decidió no continuar con la última interrogante.