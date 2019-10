Denunció una práctica que no le gusta. Vania Bludau reveló en ‘El valor de la verdad’ que al igual que Chris Soifer y Alexandra Méndez, Christian Cueva también intentó contactarla a través de redes sociales para conversar con ella.

La modelo lamentó que el futbolista intente conocer mujeres siendo un hombre casado y cuestionó que no cambie su actitud. “La gente tiene la conciencia tan sucia estos días que no admiten nada. La situación es: ¿Por qué le escribe a las chicas? Yo no sé la vida de ellos (los futbolistas), no sé con quién están casados”, refirió incómoda.

Además, recordó que no es la primera vez que el jugador del Sao Paulo está involucrado en un escándalo donde se duda de su fidelidad como esposo de Pamela López Solórzano, la madre de sus tres hijos.

“¿Cuántas habrán accedido? Ahí está la situación. (Me dijo) ‘Hola, qué haciendo...’. ¿Por qué son así? Intentan conversación de la nada. (Buscan chicas de la tele, modelos)", se cuestionó.

La modelo además, aseguró que tiene capturas de pantalla que prueban sus afirmaciones si es que él intenta desmentirla. “Yo le enseño el 'screenshot’ de mis historias. Allí lo tengo. Jamás le va a decir a sus esposa ‘le escribí a tal chica’”, dijo.