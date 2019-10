La modelo Vania Bludau fue la nueva invitada de “El valor de la verdad” y contó diversos pasajes de su vida privada. Uno de los detalles más resaltante fue cuando reveló que el futbolista Paolo Guerrero le escribía para “conocerse”.

La exparticipante de “El artista del año” confesó que el delantero de la selección peruana le escribió antes de los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

“(Sucedió en) la época del mundial que hubo en Brasil, ahí empezó todo. Son dos épocas, en Brasil 2014 me invitaba mucho para asistir a ver los partidos. Me invitaban él y un amigo intermediario (el ‘Chino’ Take)”, contó Vania.

“Me decía: ‘Soy amigo de tal. No te gustaría ir a tal sitio (en Brasil) para ver el partido y después la pasamos chévere, salimos. Era extraño porque no había de que hablar. Solo querían una cosa”, añadió.

Asimismo, contó que la última vez que Paolo Guerrero la contactó fue el año pasado, cuando el popular ‘Depredador’ venía a Lima antes de viajar a Rusia para el mundial de fútbol.

“La última ha sido el año pasado, fue súper raro. Desde el 2014 solo había una conversación por mensaje. Siempre me avisaba cuando estaba en Lima para ver si me animaba”, reveló Vania Bludau.

“Estaba con la novia brasilera (Thaísa Leal) y él estaba en Perú. Recuerdo que el año pasado (2018) vine a Perú y me escribe Paolo para decirme: ‘¿puedes venir mañana?’. Me escribió al WhatsApp y fue más explícito. Cuando le dije que no, me respondió: ‘eres una chola terca’”, añadió.