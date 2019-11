[NOTA ACTUALIZADA]

Cambio repentino. Pese a que se reafirmó que en la edición de hoy de ‘El valor de la verdad’ abordaría los secretos de Shirley Arica y su relación con algunos jugadores de la selección peruana, el programa presentó a la conductora Janet Barboza.

La conductora se presentó en el sillón rojo para responder ante las cámaras las 21 preguntas que podrían llevarla a ganar el premio mayor. Janet acudió acompañada de su actual pareja Miguel Bayona.

[NOTA ORIGINAL]

Hace poco menos de una semana, el periodista Beto Ortiz remeció la farándula tras revelar en sus redes sociales que la siguiente figura en sentarse en el temido sillón rojo de el Valor de la verdad sería nada más y nada menos que Shirley Arica.

Conocida por no tener ‘pelos en la lengua’, la popular ‘Chica realidad’ estaría dispuesta a revelar polémicos pasajes de su vida privada, y estos tendrían nombre y apellido. En los avances publicados por Ortíz, se oye a la joven ser consultada sobre un posible ‘affaire’ con Jefferson Farfán. Y también sobre una su participación durante una supuesta encerrona con Christian Cueva, Luis Advíncula y Yoshimar Yotún.

Pero, un hecho llamó la atención, en menos de 72 horas de haber hecho público el avance, Beto eliminó de sus cuentas todo rastro de dichas publicaciones. ¿El motivo? Según contó Magaly Medina en su espacio de farándula, los ejecutivos de Latina habrían censurado el programa, pues iba en contra de los contenidos deportivos emitidos en el canal.

Esta versión fue aclarada horas después por Ortiz, quien confirmó que sí existió un intento de censura, pero que se pudieron “superar las turbulencias", es decir, que el programa sí iba a ser emitido contra viento y marea. Asimismo, el periodista contó a Trome que los responsables del posible veto fueron los integrantes de área deportiva de la casa televisora, quienes, según dijo “cuidan a los futbolistas porque son su medio de vida”.

“Somos un programa ‘prime time’ que tiene dos dígitos de rating, así que tampoco íbamos a quedarnos tan tranquilos y dejar de emitir un programa que está fantástico”, agregó

A través de su Instagram, Beto compartió nuevamente un video sobre la participación de Arica. "Dijeron que nos habían vetado pero no... El programa con Shirley Arica VA. Este sábado a las 10. EL VALOR DE LA VERDAD DE SHIRLEY ARICA”, escribió en la leyenda.

LE ROBÓ A CUEVITA

Al poco tiempo, subió otro revelador avance, mucho más detallado, sobre su vínculo con el popular ‘Aladino'. “¿Te dijo Christian Cueva que estaba mal la relación con su esposa?",le pregunta. Fiel a su estilo Arica responde sin pelos en la lengua: “Que definitivamente las cosas con ella no iban bien, de que probablemente se iba a separar y luego que por qué una chica tan linda está sola... Lo que siempre te dicen”, dijo riéndose.

La ‘Chica realidad’ agregó también que se puso ‘faltoso’ con ella y comenzó a celarla y hostigarla. Asimismo, dijo que ‘se quedó traumado’ porque le robó plata de su billetera.

"Se puso como que en un plan como de que yo no podía bailar (con otra persona), ¿Y qué miras?, ¿Y quién es él [le preguntaba]?... Se puso faltoso con ella por el trago.Él quería seguir tomando y yo me quería ir a mi casa, como que me quiso llevar obligada y yo le dije que no... Me insultó cuando yo bajo del carro porque yo le tiré la puerta (...) Él se quedó traumado porque yo le robé plata de su billetera”, reveló.

MÁS REVELACIONES

La participación de la modelo también pondrá en aprietos a otras figuras del medio local. Entre las 21 preguntas que respondió, también son mencionados cantantes como el nuevo saliente exclusivo de Pamela Franco, Christian Domínguez y la expareja de Angie Arizaga, Nicola Porcella.

El Valor de la Verdad de Shirley Arica será transmitido hoy a las 10:00 p.m a través de las pantallas de Latina.