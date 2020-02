ACTUALIZACIÓN

1.- ¿Te llevó tu hermana a un burdel a debutar? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“Me ampayó con cinco dedos de furia y me llevó al jirón Guatica. Ella no ingresó, lo hice solo...”.

2.- ¿Te has acostado con más de 500 mujeres? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“En provincia, estaba abierto el club donde habían unas ‘obstetras’ y allí, todo el mundo, era amigable”.

3.- ¿Haz empezado a usar la pastilla azul? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“Cuando tengo flojera y cuando estoy con mis días difíciles, la tomo una hora antes. (Monserrat) me compra las pastillas. Cada vez que tomo las pastillas, tengo que hacer el amor como loco. Con el ‘animo’ levantado dura un par de horas”.

4.- ¿Llegabas borracho a tus presentaciones junto a Miguel Barraza? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“Llegábamos abrazados con nuestras aguas y le decíamos a Augusto que no podíamos trabajar. No faltaban los soplones y le decían que estábamos borrachos. Pero, salíamos al escenario y trabajamos con más picardia".

5.- ¿Se escapaba el ‘Cholo’ Sotil de las concentraciones para irse a tomar contigo? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“Era algo chico, no más. A veces mi compadre estaba encerrado y salía, pues. Al día siguiente, metía dos goles. En ese tiempo no había ‘ampays’”.

6.- ¿Te noquearon en tu primera pelea como boxeador? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“Ya ni me acuerdo con quien peleé... solo recuerdo que estaba ‘abollado’. Sentí algo así como mareos. Mi mamá me enseñó a pelear”.

7.- ¿Te pagó el narco Pablo Escobar US$3 mil por una canción? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“Cuando lo vi (en una reunión) él habló inglés y en conjunto Niche empezó a tocar. Era su hincha de Niche, fue una sorpresa. (Iba a dar mi show) en ese lugar cuando de pronto me di cuenta que estaba trabajando para él (Pablo Escobar). Canté y vinieron con un sobre... luego estuve parado en una plaza donde vi unos niños comiendo de la basura en Colombia. Gasté unos mil soles (del dinero que me pago Escobar) para dar de comer a esos niños”.

8.- ¿Cantabas en la Plaza San Martín desde los 7 años? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“Cantaba canciones que Cristóbal Colón era de la U y que luego se portó mal, y se hizo del Alianza(risas). No solo cantaba, sino también bailaba. Éramos tan pobres que mi papá comía y nosotros eructábamos”.

9.- ¿Te alimentabas de arroz con soledad? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“Éramos misios. Además, había colas en el gobierno de Bustamante y Rivero para comprar arroz. Mi papá era sastre. Recuerdo con alegría esta etapa porque éramos gente humilde pero éramos felices”.

10.- ¿Haz trabajado llenando techo? RESPUESTA: SÍ.(VERDAD)

“Tendría 14 años y sí era un trabajo duro, aunque más duro era la ladrillera. Solo estudié hasta primero de secundaria, pero luego aprendí en la universidad de la vida”.

11.- ¿'Melcocha' eres pisado? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“Me sacaba a veces de la cantina. Si uno no se levanta, si la mujer no le ayuda. Aunque ahora ya no (necesito que me controlen) porque ya tengo mis años”.

12.- ¿Es Monserrat el amor de tu vida? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“Cuando uno se casa, uno tiene que respetar a la señora. Si lo que tienes en la casa está de película; primero que cocina bien, es buena madre y la casa me la tiene como anís (limpia). Ella cree que soy ‘seco’, pero a no me gusta estar en la calle besándola”.

¿Te arrepientes de haber puesto las manos al fuego por Susana Villarán? TOCÓ EL BOTÓN ROJO

13.- ¿Eres el mejor cómico del Perú? RESPUESTA: SÍ.(VERDAD)

“El que dice quién es el mejor cómico, es el público. Uno no puede decir yo soy el mejor. Hay muchos comediantes muy buenos. Para mí, el mejor comediante es Miguel Barraza pero el mejor de todo Sudamérica fue César Ureta. Kike Suero también es un nuevo talento”.

14.- ¿Asistías a los cócteles de Keiko Fujimori? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“Fui hincha del ‘Chinito’ (Alberto Fujimori). Hizo escuelas... uno no podía venir al Perú porque boom... Soy hincha (del Fujimorismo), y así pierda, sigo siendo su hincha. También de ella (Keiko) y de su hermano (Kenji). Iba a los cócteles a alegrarlos, me pagaban mi entrada como US$100. Yo quería colaborar porque yo soy hincha (hasta la muerte). Fuerza Popular nunca muere y votaría por Keiko si se presenta en las elecciones”.

15.- ¿Chocaste tu auto por manejar borracho? RESPUESTA: NO. (VERDAD)

“Cómo iba a tomar si llevaba a mi hijas y mi esposa aunque estuve detenido tres días en una carceleta que no se lo deseo a nadie”.

16.- ¿Eres responsable de la muerte de Gilmer Castillo Caballero? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“Me siento responsable por su familia del fallecido. Hasta ahora me siento mal, pero un poco que me siento bien porque cumplí con los deudos. (Es una fatalidad) que le puede ocurrir a cualquiera”.

17.- ¿Te pedía Celia Cruz que le contaras chistes? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“Siempre me hice amigo de todos los soneros en gira, y ella estaba con su esposo, y estaban en un café cuando me llaman: ‘me dice: oye remolacha, a ver si me cuentas una de esas que tú sabes'”.

18.-¿Te sientes decepcionado de tu país? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

"

NOTA ORIGINAL

Pablo Villanueva ‘Melcochita’ se sentará esta noche en ‘El valor de la verdad’ de Latina. El conocido cómico intentará de nuevo llevarse los S/50 mil respondiendo a las 21 preguntas que le formulará el periodista y conductor, Beto Ortiz.

Recordemos que en 2013, el comediante nacional se llevó la totalidad del premio por responder con la verdad las interrogantes del sintonizado programa.

El popular personaje vuelve al espacio a solo una semana de haber participado como acompañante de Miguel Barraza, cómico peruano. El último sábado, la dupla hizo reír a grandes y chicos con sus ocurrencias en televisión.

En un adelanto del espacio, el cómico ingresa y canta muy a su estilo mientras el presentador solo atina a sonreír con su gracia. Esta vez, Villanueva prometió contar sus más íntimos secretos en el sillón rojo.

“¿Eres pisado?”, “¿Es Monserrat el amor de tu vida?”, son algunas de las preguntas que deberá responder el cómico en el programa sabatino de Latina. Un videoclip mostró un adelanto en el que Monserrat tilda de “mentiroso” al conocido ‘Melcochita’.

Ello ocurrió mientras ‘Melcochita’ contó que “un día me pesca cuando estaba con cinco dedos de furia. Estaba donde las meretrices, íbamos a tomar y dar varias vueltas”.

“El hombre al toque miente, con la mirada nomás, te la baja... y este es más mentiroso”, acotó Monserrat al respecto.