ACTUALIZACIÓN

1.- ¿Te golpeó tu propia hija? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“Me levantó la mano... varias veces me ha pegado”.

2.- ¿Te sentiste morir el día que te arrebataron a tus nietas? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“Su madre quería cumplir lo que correspondía y tuve que aceptar que se las lleve por motivo de los escándalos y programas malévolos... yo morí ese día y hay muchas como yo que crían niños sin tener la responsabilidad y saben lo que se siente, pero... bueno, la vida continúa y me casé con el primero que por el primero que pasó por la puerta. Sufrí mucho”.

3.- ¿Estuviste casada con un monstruo? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“Es un monstruo porque casi me mata. Estaba dormida cuando él rompió la ventana y entró. Tenía 16 años y estaba con mi bebé en la cama. Me bañó en sangre. Me metió un puñete en la cara... pero saque a ese maldito de mi vida. Nunca le estiré la mano, nunca le pedí nada. Tuve que buscar a mi padre para que firme (a mi hija). Desde aquel día fui la niña más solitaria en este mundo. He tenido dos parejas que me han golpeado, entre ellas la última (con la que estoy). Pese a todo, volví con él porque es como mi padre, mi madre, mi hermano”.

4.- ¿Te debe su fama Susy Díaz? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“La presenté a lo más graneado del periodismo. Yo conocía a los grandes. Ella no comenzó con una línea en el periodismo sino con caratulas”.

5.- ¿Tenías relaciones sexuales con Augusto Polo Campos cuando era pareja con Susy Díaz? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“Yo no considero amiga (a Susy Díaz), quien nunca fue esposa de Augusto. Él fue mi admirador y quiso ser mi pareja. Era un hombre increíble a quien amaré siempre pero no me gustaba como pareja, pero como amante era el mejor. Ocurre que como hombre era muy vulgar muy exhibicionista. Una vez me llevó al Costa Verde y sacó fojas de billete y lo tiró al piso para que yo caminara por encima. Yo me morí de vergüenza. Eso era, para él, el poder. Simplemente dije: ‘no, con este a escondidas'. Era un gran amante pero no era un hombre que tú podías llevar orgullosa a una reunión de tus amigos más preciados porque no se sabía lo que iba a hacer. Tenía miedo de su comportamiento. La relación de Susy y Augusto fue muy corta. Ella y yo no somos amigas porque somos muy diferentes. ¿Si Susy sabía? Me imagino que sí. Yo vuelvo a aceptar la visita de él cuando ellos se estaban distanciando. Polo me hacía escándalo parándose en la puerta de la calle, gritándome... estaba despechado y era picón. Pero eso no quita su otra valía”.

6.- ¿Te obligó un cantante conocido a consumir cocaína? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“Me metí al baño y entró este cantante y se puso cocaína en el dedo meñique.... y me obligó a metérmela, era como una violación porque otra cosa es que te la pongan en bandeja de plata. Se aparece mi hija y hace un escándalo y me sacan. Pero ya me había entrado (la cocaína). Fue una sensación espantosa. Es una m**** que mata. He visto morir a gente porque se dedican las 24 horas a eso”.

NOTA ORIGINAL

Monique Pardo aparecerá esta noche como la invitada de ‘El Valor de la Verdad’ y ha prometido revelar pasajes de su vida vida amorosa como su encuentro íntimo con el exfutbolista César Cueto.

En esta segunda oportunidad de la exvedette en el programa de Latina también hablará de otros personajes y su supuesta relación con ellos como Héctor Chumpitaz y Teófilo Cubillas.

Entre sus acompañantes se encuentran los conocidos Pablo Villanueva ‘Melcochita’, quien, en un avance, toca la guitarra y entona una canción destacando los atributos físicos de Monique Pardo.

Monique Pardo regresa a "El valor de la verdad". (Imagen: Latina)

“¡Manos arriba! ¡piernas al hombro!”, se le escucha decir a Pardo en el adelanto. Su expresión además desató las risas de los asistentes.

Pardo también hablará de la confusión de su personaje con el de Susy Díaz. En el avance, la exvedette indicó al respecto que “Cuando a mí me agarran, se vuelven locos y me dicen ‘¡Tú eres, tú eres...!’, antes que me digan Susy Díaz, les contesto ‘Soy Monique Pardo’. Porque me dicen: ‘¡Susy Díaz!’”.

LA PRIMERA VEZ EN ‘EVDLV'

Esta no es la primera vez que Monique Pardo se presenta en el espacio conducido por el periodista Beto Ortiz. Recordemos que la exvedette se sentó en el sillón rojo en 2012 y luego de contestar 18 preguntas, ganó S/15 mil.

Entre las confesiones más fuertes que Monique Pardo dijo fueron el de su arrepentimiento tras haber abortado, el hecho de que fue abandonada por su madre a los 8 meses y que fue ultrajada sexualmente por un sujeto de Sendero Luminio en 1989.