Luego de su participación en 'El Artista del Año, Mayra Goñi conversó con la prensa y durante su encuentro restó importancia a las acusaciones de su expareja Fabio Agostini. Como se sabe, el exchico reality se presentó en ‘El Valor de la Verdad’ donde señaló que la actriz le fue infiel con Nicola Porcella.

“Yo no creo que él (Nesty, su actual pareja) esté preocupado, él sabe con la clase de persona que está. Yo también estoy con mi conciencia limpia, en algún momento hablé de esos temas y ya no quiero darle más vueltas al asunto”, precisó Goñi.

“Yo estoy disfrutando de este momento de mi vida y estoy feliz como me ven, cero preocupada”, agregó la actriz intentando poner fin a esta situación.

En otro momento, la actriz aclaró que jamás persiguió a Fabio Agostini en España; por el contrario, fue el ‘Galáctico’ quien fue en su búsqueda.

“Me fui primero sola y quien fue ahí (a España) luego fue él. Yo no veo si yo correteé a él, eso es tema del pasado, no me importa, no voy a responder nada”, sostuvo la actriz.

Finalmente precisó que el modelo español “puede decir muchas cosas, yo no voy a hablar mal de nadie”.