Jonathan Maicelo es el próximo en sentarse en el sillón rojo de “El valor de la verdad”. Fue el mismo Beto Ortiz quien confirmó la noticia en su cuenta oficial de Instagram hace unos días.

“No hablo mal de los pobres porque de allá vengo. No hablo mal de los ricos porque para allá voy”, comentó el periodista. Después el deportista agregó: “La ley de la vida, viví mis experiencias a través de otros (drogas, delincuencia, etc.) ahora no hablaré jamás MAL de donde nací, ni menos ahora de donde vivo”, se lee en el comentario.

El hecho fue duramente criticado tras recordar que Maicelo reveló lo que pensaba de dicho programa. “Yo considero que todos los que van a ese programa se la pasan hablando sus tonterías, sus miserias y hablando de otras personas mal”, señáló el boxeador al programa “Válgame”.

Luego en una publicación del periodista en sus redes sociales, se defendió de las críticas. “Cualquiera se siente en ese sillón, sí... pero a hablar MAL de las mujeres y hombres que se acostó, de sus miserias como persona, pero NADIE, para hablar de su verdad de vida, sin hacer daño a otro”, señaló.

Además, grabaron un video aclarando de lo que se tratará su programa. En su primer adelanto se conoce de la pelea donde fue noqueado. “¿Peleaste lesionado contra Raymundo Beltrán en el Madison Square Garden?”, fue la pregunta. A lo que Maicelo se defendió y afirmó que Beto Ortiz le parecía un farsante y no debía criticar por su trabajo.

Otra de las preguntas es: “¿Usabas cremas para peinar para tus rizos definidos?”. A lo que se conocieron fotografías de él con el cabello largo. “¿'Bañaste en sangre’ al ‘Pantera’ Zegarra más de una vez?”, es la pregunta a lo que el boxeador respondió que “fue más fácil de lo que crees”.

Luego vino una dura pregunta: “¿Consumes Drogas?”, a lo que habló sobre el cuidado de un droga y que probó en la lengua solo para saber si era verdad.

En el último adelanto se habló un poco más de los duros momentos que pasó en su familia y en el Callao. “¿Te insultaban tus hermanastros diciéndote ‘bastardo’?” y “¿Fuiste vendedor de pasta básica de cocaína?”. A lo que contó algunas experiencias sobre su trabajo como vendedor.

Del mismo modo, habló de la delincuencia. “¿Te fugaste de una comisaría para que no se entere tu mamá?”, a lo que respondió: “He robado cartera, gorros, celulares, cadenas y zapatillas. Asaltar taxi con fierro (arma), sabían que yo tenía carácter”, reveló el deportista.

Finalmente dio un mensaje sobre la delincuencia, “Ser ladrón o ser pendejo, no es sinónimo de ser vivo. Es sinónimo de triste, pobre payaso”.