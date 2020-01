El cantante Jimmy Santi fue el invitado de este sábado en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ y en la tercera pregunta, Beto Ortiz preguntó al cantante sobre su “primera vez”: ¿Fue tu primera vez en un prostíbulo?, cuestionó el periodista.

“Sí, era un ritual, el tío se encargaba de que debutes”, respondió Jimmy Santi.

El cantante continuó explicando: “Mi tío Máximo, el hermano de mi papá, era un tipo guapo, él me llevó a los burdeles y me asusté. Tenía 15, era chibolo. Él me presenta a Amarú, una uruguaya. Me hizo pasar al cuarto. Ella te acaricia antes de entrar, luego había un lavatorio para lavar tu aparato sexual con agua, jabón y limón. No había condón. La señora se desvestía y te indica qué hacer”, detalló.

Finalmente, el artista de 71 años aseguró que esta experiencia fue “necesaria pero no placentera”, pues era una ‘costumbre’ de la época para definir la sexualidad en los jóvenes.