El cantante Jimmy Santi ocupará este sábado el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ para contar detalles de la vida que esconde cuando se apagan las luces y baja del escenario.

En un avance, emitido a través de la cuenta de Instagram de Beto Ortiz, se oye al cantante decir que está harto de que le pidan entonar la letra de su peculiar canción ‘Chin chin’. "[Me dicen] habla Chin chin. Un programa de televisión me dice canta Chin chin. No me jod… ya me tienen harto con el Chin chin. Car… eso cualquiera lo canta”, dice.

También reveló que está harto que cuestionen su homosexualidad tildándolo de ‘marción’, hecho que lo ha llevado a defenderse en varias oportunidades. "Estaba volteado y siento [que me dicen] saooo. Me acerqué y le dije al muchacho que ‘yo no vengo a buscar problemas’ y uno de ellos me grita: ‘Calla rosquete de mier…’. Entonces fue cuando salté encima del camión y le agarré el cuello, entonces me dice que no ha sido sino el de arriba”, contó.

Una de las preguntas que sin duda dará que hablar esta noche es acerca de su intento de suicidio. “Estuve a punto de matarme. Tuve la pistola acá [señalando su sien] o acá [en referencia a su boca]. Somos payasos de la vida, que nacimos para divertir y ser abusados”, acotó.

La participación de Jimmy Santi en ‘El valor de la verdad’ podrá ser vista esta noche a las 10:00 p.m. a través de las pantallas de Latina.