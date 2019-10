Fuertes declaraciones. Fabio Agostini insinuó durante su participación en El valor de la verdad que Nicola Porcella le reveló que tuvo un encuentro con la novia de uno de sus compañeros de Esto es guerra.

Durante el programa, el modelo dijo que el contexto de esta confesión fue una discusión que ambos mantuvieron dentro de uno de los camerinos de América TV. El español inició una intensa pelea con el ‘capitán histórico’ porque supuestamente Mayra Goñi le había sido infiel.

De acuerdo con Fabio, Nicola Porcella le negó en todo momento haberse involucrado con la cantante; sin embargo, le confesó que en algún momento sí estuvo con la novia de uno de los participantes del reality.

En un inicio no quiso decir nombres, pero Fabio Agostini terminó revelando que durante una discusión, Mario Irivarren se burló de él y es por eso que decidió contarle la verdad: que Porcella e Ivana Yturbe habían tenido un affaire.

“Tú me dijiste que te habías hecho a tal persona, así que llamó al chico, y le digo ‘no te rías porque él también se hizo a tu novia’, y le pregunta a Nicola si es cierto, y Nicola tenía que decirle que sí porque me estaría mintiendo porque me lo había dicho. Lo mira a Mario Irivarren y le dice mirándolo de miedo ‘¡cómo vas a creer eso!’ y lo dijo en mi cara, si está mintiéndole con la novia de él, y a mí me lo había dicho, cómo podía creer lo que me decía Nicola”, comentó.

Tras lo ocurrido, Fabio Agostini sostuvo que había dicho el nombre de Mario Irivarren por error.