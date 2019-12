Renzo Spraggon, exintegrante del reality ‘Combate’ y quien se hiciera conocido por sostener una relación con Evelyn Vela, está sentado en el sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’ y responde a preguntas en torno a su relación con la exbailarina y también con Mónica Cabrejos.

El también modelo dará detalles en torno a su vida privada como la supuesta vez que una mujer intentó pagarle por pasar la noche con ella así como una supuesta ludopatia que lo habría llevado a perder S/2 mil.

A continuación las preguntas que responde Renzo Spraggon en EVDLV:

1. ¿Tuviste relaciones sexuales con Xoana González en la calle? RESPUESTA: SÍ (VERDAD)

“Se dio la oportunidad con ella... la estafé (a Xoana González). Vi las estrellas, nubes, el Sol y todo por el tema de hacer algo distinto. Fue a las 3 o 4 de la madrugada”.

2.- ¿Afanaste a Xoana González cuando tenía una relación con Rodrigo Valle? RESPUESTA: SÍ (VERDAD)

“Fue hace cuatro años cuando nos cruzamos en un camarín (Xoana) y me gustó. Ella estaba en pareja pero me conseguí su número y le escribí. Me contestó ella y me dijo que estaba en pareja y que no quería problemas. Al rato me escribe Rodrigo (Valle, exesposo de Xoana) y me dijo que ella era su pareja. Yo le pedí disculpas”.