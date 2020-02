ACTUALIZACIÓN

1.- ¿Te amaneciste en una discoteca con Pamela Franco? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“Era un jueves e iba a salir con mis amigos. Recuerdo que ella me llamó como a las 11 pm. Luego me volvió a llamar y llamar. Para cuando llego, ella estaba con una amiga y dos chicos. Dije ‘uy, aquí están en pareja’ y entonces, me fui. Pasaron cinco minutos, y me volvió a llamar. Le dije ‘escúchame, ¿tú no estas con tus amigas?’. Me dijo que no y se quedó con nosotros, tomando tranquilos. Yo me amanecí con Pamela Franco en una discoteca. Simplemente, tomamos y cada uno se fue a su casa”.

2.- ¿Tuviste un choque y fuga con Chris Soifer? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“Le pasé la voz para una parrilla y al inicio no quería tomar. Luego pidió un vasito y nos quedamos hasta tarde. Luego la ‘jale’ (en mi carro) y allí fue que estuvimos juntos. Nos quedamos en la casa de mi papá (risas). Luego nos hemos visto y no pasó nada. Quedamos como ‘patas’”.

3.-¿Ha sido Jimena Peralta tu amiga con derechos? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“La conocí cuando estaba en ‘Combate’. Es súper buena onda... no te aburres con Jimena. Es chévere. Coincidimos un montón en discotecas, y me la cruzaba tanto que conversábamos más. Y así empezó todo... De repente podíamos quedarnos juntos o no”.

4.- ¿Tuviste un ‘chape’ con Domenica Delgado? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“Con Domenica siempre se murmuró que teníamos algo y es porque nos llevamos bien. En un evento en Arequipa y justo veo (en redes) que estaba allí. Nos encontramos en una discoteca... conversamos y bien pegados toda la noche. Después de esto, ella salió a contar que nos quedamos toda la noche y que luego nos fuimos a desayunar”.

5.-¿Te emborrachaste a solas en el departamento de Daylin Curbelo? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“Yo conozco a Daylin en un momento en el que estaba mal de salud. Tenía que estar unos días en la clínica y de allí, descanso total. Entonces, ella me pareció una gran persona, iba a la clínica a visitarme... creo que hasta se quedó una vez en la habitación. ¿Por qué? Nos llevamos bien. Compartimos bien, incluso ella me ha llevado comida cubana para que pruebe. Todo 10 puntos. Entonces, coordinamos algo para tomarnos algo en su departamento. Tampoco nos emborrachamos, pero compartimos en su departamento. Yo estuve súper agradecido con ella”.

NOTA ORIGINAL

Diego Chávarri se sentará hoy en ‘El valor de la verdad’ de Latina. El conocido ‘Diablito’ responderá las 21 preguntas en su intento por llevarse S/50 mil que el programa conducido por Beto Ortiz otorga a sus participantes.

No es la primera vez que el exfutbolista se presenta en el espacio de competencia, en donde hablará sobre su romance con Melissa Klug y cómo Jefferson Farfán le reclamó por su amorío con la empresaria chalaca.

En un adelanto, EVDLV formula esta pregunta al exchico reality. “¿Estuviste encerrado en un baño con la ‘Foquita’ Farfán?". El también modelo responde que “que se metan tres y uno cierre la puerta y dice quiero hablar contigo. Yo dije: ‘Uy no, ay mierd…, acá algo va a pasar’. Levanto la cara y era Jefferson, quien buscaba explicaciones del porqué había hecho que impliquen a Melissa y su familia”.

Las especulaciones en torno a esta controvertida respuesta apuntaban a supuestos celos que aún sentiría el seleccionado nacional por su expareja y madre de sus hijos. Por su fuera poco, el exintegrante de ‘Combate’ declaró luego que Farfán Guadalupe seguía cada paso que daba Melissa Klug.

Diego Chávarri y Melissa Klug protagonizaron una relación sentimental en 2016. Tras idas y venidas, decidieron dar por finalizado su lazo, aunque Chávarri siempre ha declarado que la empresaria “ha sido el amor de mi vida”.

Fue en marzo de 2019 que el exfutbolista se sentó por primera vez en ‘El valor de la verdad’. Para aquella oportunidad se llevó la suma de S/25 mil tras contestar la pregunta número 20.

¿DÓNDE Y A QUÉ HORA VER EVDLV?

El programa se emite todos los sábados por Latina a las 10:00 de la noche. Si no cuentas con opción televisiva, aquí te brindamos otras opciones.

* Puedes hacerlo a través de la web del canal, así que debes ingresar a www.latina.pe/tvenvivo o haz clic en el botón “vivo” que está en la parte superior derecha de esta página.

* También puedes descargarte la APP de Latina que está disponible para los móviles Android o iOS.

* Si las opciones anteriores son muy difíciles para tu acceso, entonces puedes realizarlo a través de YouTube; lo único que debes hacer es suscribirte al canal Latina.pe y sigue el playlist de “El valor de la verdad” que se actualiza cada semana.