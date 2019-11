A pesar de que dijo que jamás pisaría “El valor de la verdad”, el boxeador Jonathan Maicelo estuvo sentando en el sillón rojo, donde respondió a todas las interrogantes que le hizo Beto Ortiz y se llevó S/50 mil.

Su participación estuvo marcada por muchos momentos que vivió desde que era pequeño, como el de creer que su padre estaba muerto y cuando apareció le señaló que no era su hijo, por lo que -según dijo – aprendió a hacerse hombre solo.

Otro momento que dejó impactado, incluso a sus acompañantes, fue cuando reveló que vendía droga y se escapó de la cárcel.

Para conocer más, a continuación, les damos a conocer las respuestas más polémicas que dio en el programa.

¿Fuiste vendedor de pasta básica de cocaína?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Estas son cosas que hice de muy joven, antes de iniciarme en boxeo. Tenía entre 10 a 13 años. Nos daban la pasta [básica de cocaína] en piedra, la cocinábamos -por llamarlo así-, la colábamos y luego la empaquetábamos. Nosotros cariñosamente, para que el ‘tombo’ no esté de ‘sapo’ le decíamos toffes (…). Valía 50 céntimos, un paquetito (…) que es muy adictivo más que la cocaína. Yo hice cosas para hacerme hombre, no lo tomo como excusa (…). Para saber si la pasta era buena tenía que probarla”.

¿Consumes drogas?

Respuesta: No (Verdad)

“He contado muchas cosas, he tenido errores. No las he consumido, las vendí por un tema de necesidad, de ignorancia, pero jamás me he drogado. He robado, he vendido [pasta básica de cocaína], pero el deporte para mí es un evangelio, disciplina y perseverancia. Toda mi vida he estado limpio, hice cosas indebidas, pero jamás me he drogado”.

¿’Choreabas’ gorras en la avenida La Marina?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Robaba gorros, celulares, cadenas, zapatillas. Éramos varios que cogoteábamos y nos íbamos corriendo. Cuando mi estilo de vida cambió con los entrenamientos, viajes al extranjero me hicieron ver el mundo de otra manera y me di cuenta que eso no era para mí. Si mi abuela se enteraba que era ladrón para ella hubiera sido una maldición porque eso viene de familia. Una vez un niño reconoció el gorro que le había robado y me lo pidió, me dio pena y se lo devolví. Fue uno de los factores que influyó para dejar de robar, así como el temor de que vaya a la cárcel. Cuando robaba sólo tumbé personas, nadie se resistió”.

¿Te fugaste de una comisaría para que no se entere tu mamá?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Me daba vergüenza, sabía que estaba mal lo que hacía, pero ponía de pretexto mi pobreza, mi mamá. Cuando me agarran me tratan como cualquier cosa y me escapé. Nunca me hicieron una denuncia. La vez que me agarraron fue cuando la víctima gritó y la gente la ayudó. El ser ladrón no significa ser vivo, algún día te van a agarrar. Ladrón es sinónimo de ser un triste payaso”.

¿Pensaste dejar de boxear para delinquir?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Tenía muchos amigos me decían qué hacía entrenando y me invitaron a robar con ‘fierro’ (arma) con ellos. Fueron muchas cosas que pasé y salí adelante. Hubo momentos que me ponía excusas, pero nada me convenció de dejar el box y decidí seguir mi camino y ganar esos 200 soles porque para mí era lo correcto. Para regresar a robar estuve muy cerca de hacerlo”.

¿Peleaste lesionado contra Raymundo Beltrán en el Madison Garden?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Tenía lesiones en las costillas y la mano. En esa pelea estaba protegiendo mi costilla. Durante la semana de preparación, no me preparé bien porque estaba tratando de recuperarme. No me recuperé al cien por ciento y así me enfrenté. No hay una autocrítica, pero tus opiniones son tuyas. Me hiciste una reseña totalmente negativa. Totalmente negativa. ¡Tú no merecías opinar! Te vi como un mentiroso y un farsante. ¡Fuiste a apoyarme y me diste con palo! Tu reseña en esa época no tenía nada que ver. Yo te di la confianza y hablaste de mí. Yo represento a mi país con bastante orgullo, no represento a nadie”.

TODAS LAS PREGUNTAS

