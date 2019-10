Tras conocer que Vania Bludau lo tildó de “flojo” en la intimidad, Bruno Agostini dio su propia versión del romance pasajero que sostuvo con la modelo.

“Nosotros estuvimos una semana, tampoco es que estuviésemos tanto, y en esa semana siempre la noté bastante contenta. No sé por qué tiene que recurrir a la mentira, no me molesta que hable del tamaño, pues mi novia dice que soy puro fuego”, precisó el español.

Dejó en claro que su breve correspondencia hace cinco años y que ella debería rehacer su vida y superarlo.

“Todo eso sucedió hace tiempo, pero parece que tiene mucha rabia y dolor acumulado. Debería desprenderse de eso y vivir feliz”, sentenció.

Agregó que su hermano, Fabio Agostini, fue testigo del corto tiempo de su relación con la exchica reality.

“Fabio vivía conmigo en esa época. Él lo vio de cerca, que estaba bien conmigo, contenta”, añadió.

Mira el video de Vania y Bruno cuando participación en el reality ‘Combate’.