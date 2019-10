“Lo que Pedrito no dijo”, publicó en su cuenta de Instagram el periodista y conductor de 'El valor de la verdad’, Beto Ortiz, para -fiel a su estilo-anunciar a la participante que hoy pasará por el famoso sillón rojo.

La invitada de hoy en ‘ El valor de la verdad ’ será Doménica Delgado, modelo que revelará detalles de sus relaciones sentimentales con Pedro Moral y Antonio Pavón. Además, dará a conocer los encuentros que tuvo con personajes de la farándula local como Nicola Porcella. "La revancha de Doménica. La que ríe última, ríe mejor”, finalizó el mensaje del conductor, refiriéndose a un programa de impactantes revelaciones.

Doménica Delgado presentó al panel que la acompañará durante el programa, entre ellos la ‘Chama’ y el ‘Zorro’ Zupe.

Inician las preguntas

1. ¿Tuviste un ‘remember’ con Pedro Moral cuando tenía una relación con Sheyla? (El ‘Zorro’ tocó el botón rojo).

Repregunta: ¿Te gritó Pedro Moral “te amo”, en presencia de Sheyla Rojas? Sí, verdad.

“Estábamos en una discoteca y él (Pedro) recién había iniciado su relación. Estaba con tragos de más y me dijo que me amaba y me metió cara para robarme un beso”, explicó la invitada de Beto Ortiz. Además, el ‘Zorro’ confirmó ese episodio y aseguró que Sheyla se encontraba en el lugar.

“Me pareció raro porque él gritaba a los 4 vientos que estaba súper enamorado (de Sheyla)”, añadió la modelo, y aseguró que Pedro le negó lo sucedido a Sheyla.

2. ¿Te quiso besar Pedro Moral cuando tenía una relación con Sheyla Rojas? Sí, verdad.

“Cuando Sheyla y Pedro terminan, Pedro busca a Doménica, pero eso no fluyó porque ella no quiso”, contó el ‘Zorro’ ante la pregunta de Beto Ortiz. A su tuno, Doménica reveló que “lo quiere como un amigo”. “Juro que fueron piquitos”, añadió.

“Es mi pata, es mi amigo. Pudimos haber terminado mal poque él hacía cosas que me daban cólera”, aclara la modelo.

3. ¿Sheyla Rojas le decía a Antonio Pavón que lo extrañaba cuando estaba contigo? Sí, verdad.

“Hemos coincidido con tres personas, tres hombres en común, Patricio Parodi, Antonio Pavón y Pedro Moral”, contestó Delgado. “Lo que pasa es que una noche estaba con Antonio viendo películas y le llegó un mensaje que decía “¿Qué haces, nos vemos?”, y eran las 3 de la mañana”, explicó la modelo y agregó que Pavón se tomó una foto de los dos y se le envió.

4. ¿Estabas loca de amor por Antonio Pavón? Sí, verdad.

“Me gustó su experiencia. Ha viajado mucho, ha vivido en muchos lugares. No había estado con nadie tan recorrido. La pasaba bien, me hacía reír”, sostuvo Doménica durante el programa. “Estaba ciega, le creía todo porque me sacaba mucho en cara", puntualizó.

“La agarraba de pava”, dijo el ‘Zorro’, respecto a que Antonio no “oficializaba’ a Doménica. “Cuando estás enamorada, te ciegas, le crees”, añadió su amiga Mafer sobre cómo era Doménica cuando tuvo una relación con el torero.

5. ¿Es cierta la leyenda de Antonio Pavón? Sí, verdad.

“Es un chico bien completo. Todos dicen que es una persona bien proporcionada, y es verdad", contó la modelo.

6. ¿Tuviste un choque y fuga con Nicola Porcella? Sí, verdad.

“Fue un buen año nuevo en Colán. Son siete días de fiesta. Era el 4to día y habíamos regresado de una fiesta y regresamos al after. Estábamos tomando y una cosa llevó a la otra”, empezó a explicar Doménica.

“Hubo un tiempo en que nos gustábamos y nos confundimos un poco. Empezamos a tomar, nos reímos, eran vinitos y empezó el beso y nos fuimos a un lugar más privado. Fuimos a su recámara, cuando salimos todos nos empezaron a molestar”, indicó.

7. ¿Fuiste al ‘after party’ de Maluma? Sí, verdad.

“Éramos tres amigas, una lo conocía. Nos invitó al concierto y fuimos al ‘after’ en el Westin, en una suite. Estaba con 5 amigos músicos. Estuvo Paula Manzanal, otra amiga y yo. Comimos ceviche a las 3 de la mañana. Nos divertimos bastante, él es muy humilde”, reveló.

8. ¿Te dijo Maluma que no conocía a Sheyla Rojas? Sí, verdad.

“Ah creo que sí”, dijo el cantante de reggaeton a Doménica.

9. ¿Sheyla Rojas obligó a Patricio Parodi a negarte? Sí, verdad.

“Al principio cuando salió el ampay con Patricio le preguntaba si salía con ella (Sheyla) y me dijo que no, que nada que ver”, empezó Doménica. Luego detalló que Patricio Parodi “me pidió que no dijera nada. Salieron unas imágenes donde estábamos abrazados, cuando tenía 17 años, me pide que no diga nada, luego veo que él me negó y me sentí ofendida y de picona hablé, y amigos en común me dijeron que ella (Sheyla) fue la que lo obligó a que me ningunee”, contó.

10. ¿Te afanaba Antonio Pavón Cuando eras la enamorada de Pedro Moral? Sí, verdad.

“(A Antonio) Le gustaba molestar a Pedro”, contaron las amigas de la invitada al sillón rojo, a lo que la modelo contrastó: “Me alejé del medio por Pedro, él no quería que me cruce con Antonio”.

11. ¿Se peleó Antonio Pavón con Pedro Moral por ti? Sí, verdad.

“Fue horrible, estábamos en una discoteca y era la primera vez que Antonio nos veía juntos. Antonio quería entrar al box para saludarme, estaba medio sazonado, Pedro se acerca y le dice “todo bien?”, y Pavón le responde “sí, no te asustes” y se empezaron a golpear. Sacaron a Antonio de la discoteca”, detalló la modelo.

Luego de ese altercado, Antonio Pavón llamó a la modelo y Pedro Moral le quitó el celular y empezó a hablar con él.

12. ¿Mientras salías con Pedro Moral pensabas en Antonio Pavón? Sí, verdad.

Doménica aseguró que eso solo pasó en los primeros meses, “cuando recién conocí a Pedro. Le dije que seguía pensando en Antonio. Me dijo que iba a ser lo posible para que lo olvidara y lo logró”, defendió.

“Con Antonio tenía mucha química sexual; pero mi problema con Pedro fue que convivimos y eso gastó la razón. Si lo hubiéramos hecho paso a paso hubiéramos durado más. Pedro era más emocional que sexual”, confesó.

13. ¿Te invitó el futbolista Edison Cavani a un viaje a Francia? Sí, verdad.

“En el 2017, grabo en mi teléfono el partido y lo etiqueto. Jamás pensé que haya visto mi mensaje, y de la nada me responde: “Hola linda, ¿qué tal?”, empezamos a hablar varios días seguidos y me dijo que estaba en concentración e hicimos videollamada para saber si él era, y sí era. Me parece churro y me encanta como juega. Hemos tenido una conversación constante desde el 2017 hasta hace seis meses. Me invitó a París. Fui a Europa con amigas y le dije para vernos pero él estaba en una concentración. Al final no se dio por el mal tiempo y nunca lo conocí”, reveló.

¿La esposa de Cavani leyó tus mensajes?, preguntó Beto Ortiz. “Me dio a entender que hubieron problemas y ahí cortamos toda la comunicación”

14. ¿Te besó Ernesto Jiménez cuando estabas ebria? Sí, verdad.

“Él es seriecito, es bien respetuoso. En ese rato estaba saliendo con Antonio cuando pasó esto. Yo no tuve la intención de que eso pasara. Él me besó cuando se despide, fue un pico de unos segundos, no fue un beso beso", explicó la modelo.

15. ¿Le ofreció Pedro Moral 1000 dólares a una chica para tener relaciones sexuales? Sí, verdad.

“Me llegaron mil mensajes(audios y chats) de la chica que había denunciado a Pedro en Facebook, veo la fecha, veo todo, empecé a llorar, y tenía a Pedro al lado, lo levanto y le pido que me explique todo, él lo negó. Luego me enteró que la chica había hecho esto para salir en televisión, felizmente Pedro hizo que no saliera en televisión".

“En el chat salía ‘yo te doy tu regalito, mil dólares’”, detalló la modelo.