André Castañeda se presentó esta noche en ‘El valor de la verdad’ y reveló detalles de su relación con la chica reality Poly Ávila. Entre las 21 preguntas que se le realizarán esta noche, Castañeda será interrogado sobre su relación con la modelo Poly Ávila, quien como se recuerda, denunció haber sido drogada en la famosa ‘fiesta del terror’, donde también estuvo Nicola Porcella.

“¿Quiso Poly Ávila lanzarse del octavo piso?” preguntó Beto Ortiz. El modelo señaló que esa situación se dio durante una de las tantas discusiones en casa de la modelo. “En una discusión en su casa no me dejaba ir, logro irme a mi casa y comienzan las llamadas y mensajes” empezó a explicar Castañeda.

Además, comentó que tras amenazar por quitarse la vida, Castañeda volvió al departamento para acompañarla. “No me gusta que me manipulen, pero yo cedía. Siempre me va a quedar la duda de si se lanzaba o no. Eso es chantaje. Eso jamás se contó. Yo iba porque la creía capaz. Le mentía de que íbamos a regresar”, detalló.

También agregó que ambos vivieron juntos solo un mes y medio, pero como relación estuvieron casi 3 años. “Ella tenía la proyección de casarse y tener una familia, pero yo no quería”, añadió.