El suspendido programa de 'El Valor de la Verdad’ en el que Shirley Arica revelaba supuestos encuentros con varios futbolistas peruanos y personajes de la farándula —y que finalmente no salió al aire— generó una serie de reacciones.

Al respecto, Aída Martínez decidió pronunciarse y aseguró que estaba sorprendida por las declaraciones de la expareja de Reimond Manco. Esto debido a que Arica era, al parecer, una persona no grata en las reuniones de algunos deportistas porque no era confiable.

“A mi me sorprende que Shirley haya mencionado a varios futbolistas, porque yo hasta donde sabía, ella estaba vetada de las reuniones, porque todos decían que era ‘chismosita’”, contó.

La modelo, además, dijo que si hubiera sido por su decisión, ella si habría sacado el programa y hubiera ignorado la prohibición del canal de lanzarlo.

“Supongo que (el veto) era por un tema de hablar de seleccionados, y hay que a veces cuidar la imagen. Pero si tu me preguntas a mí si yo fuera la productora, sacaría el programa de todas maneras”, aseveró.

De otro lado, la arequipeña comentó que no mantiene ninguna relación amical con Arica, pese a que años atrás eran íntimas. Asimismo señaló que, mientras no la involucre en sus asuntos, ella no opinará.

"No tengo en nada en contra de ella, a menos que mencione mi nombre. Yo en mi valor no la mencioné, pedí no mencionarla, pero parece que yo sí le sumo a ella porque siempre me menciona”, expresó.

QUEDARON CON LAS GANAS

La noche del último sábado todos los televidentes esperaban ansiosos ver ‘El valor de verdad’ de Shirley Arica, pero terminaron decepcionados luego que el programa no saliera al aire por la señal de Latina y, por el contrario, se emitiera una edición que tenía a Janet Barboza como invitada.

Sobre ese tema, Latina informó que el anuncio sobre la presencia de Arica en el programa conducido por Beto Ortiz se debió a un “error involuntario” con la promoción del espacio televisivo.