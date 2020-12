Manolo Rojas sufrió la broma de su colega Fernando Armas en una nueva edición de “El Reventonazo de la chola”. En las imágenes, que se emitirán este sábado por América TV, se puede ver cómo Armas le quita la silla antes que Rojas pueda sentarse.

En la escena se ve al popular “Chisiricósoro” retirar el asiento del cómico, por lo que Rojas acaba en el piso. Hecho que causó la sorpresa de Stephanie Orúe, la invitada de la secuencia, y la risa de todos en el set.

Sin embargo, el incidente tuvo secuelas debido a la edad de Rojas. “Las cachetadas de payaso son preparadas, pero esto fue una broma que me hizo Fernando. Seguro que ha llorado en mi ausencia. Yo le tengo mucha estima (a Fernando), pero a esta edad (59). Mira, Stephanie Orúe, tan linda que es, se asustó”, comentó al ser auxiliado por la actriz en la secuencia “Retro bar”.

Sobre la diabetes

Rojas también habló un poco de su salud, sobre todo luego de su contagio de coronavirus. “Me levanto temprano, tengo mis chequeos rutinarios. Me revisan el endocrinólogo, urólogo, y otros especialistas. Antes que me diera el COVID-19, estaba bien de defensas. Después de enfrentar el virus, volví a hacerme una revisión. Algo que me ayudó mucho es que, hace dos años no tomo licor”, confesó.

Del mismo modo, Rojas también habló sobre el pronto regreso de los teatros que anunció el gobierno central. “Se ha comentado mucho sobre la reapertura de los teatros, estamos esperando eso porque hay mucha gente que no trabaja. Nosotros, por lo menos, tenemos a ‘El reventonazo’; pero, muchos compañeros no están bien”, afirmó.

Cabe señalar que “El Reventonazo de la chola” se emite los sábados luego de “La Rosa de la Guadalupe” por América Tv.

