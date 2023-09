Como cada sábado, los programas ‘El Reventonazo de la Chola’, ‘JB en ATV’, ‘El Gran Chef: Famosos’ y ‘Cuál es el Verdadero’ volvieron presentar lo mejor de su programación y compitieron por la preferencia de los televidentes.

El último 23 de setiembre, el espacio conducido por ‘La Chola Chabuca’ se convirtió en el programa más visto con 9.5 puntos. Como se recuerda, Sergio Romero, más conocido como ‘Chechito’, vistió el set del ‘Reventonazo’ para hablar sobre su situación personal y laboral tras ser extorsionado por bandas criminales.

En segundo lugar se ubicó el formato internacional de Latina, “El Gran Chef Famosos” que hizo 8 unidades, mientras tanto “JB en ATV” de Jorge Benavides logró 5.8 y “Jirón del Humor” 3.8 puntos.

Chola Chabuca agradece al público:

Ernesto Pimentel celebró por todo lo alto su cumpleaños en “El Reventonazo de la Chola” el último sábado 23 de setiembre, y recibió una emotiva sorpresa de parte de su elenco. El conductor no pudo evitar emocionarse cuando recibió el saludo de su pequeño hijo Gael.

“Emocionado hasta las lágrimas. Recibir el saludo de mi hijo Gael, mis compañeros de trabajo y de la gente que me quiere, me hace realmente feliz. Dios me regala un año más de vida y le doy gracias por eso”, enfatizó

Para esta gran fiesta televisiva, conocidos y queridos artistas de nuestra farándula llegaron para para saludarlo: Marisol y La Magia del Norte, John Kelvin, Daniela Darcourt, el reencuentro de las voces de la cumbia y más.

“Feliz por todo lo que me viene pasando, por el cariño de la gente, de los artistas, de mi elenco. Hicimos un gran programa y me sorprendieron por mi cumpleaños. Estoy agradecido con la vida”, refirió el conductor de América Televisión.