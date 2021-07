La mañana del 22 de julio, el programa “Mujeres al mando” vivió un emotivo momento cuando Jainer Pinedo Vargas, más conocido como ‘El ingeniero bailarín’, reapareció en televisión para sorprender a un niño llamado Fresnel, quien lucha contra la leucemia.

Según anunció el programa, el menor es fanático del personaje de Pinedo Vargas, por lo que asistió al programa vestido como el ingeniero bailarín y bailó al ritmo de “No sé”, de Explosión de Iquitos.

Mientras le pequeño bailaba, el popular ingeniero bailarín apareció en escena y lo acompañó con su popular coreografía. Al notar su presencia, el pequeño Fresnel se acercó para abrazarlo.

“En verdad no la pensé dos veces cuando me dijeron que tenía que estar contigo, mi rey hermoso. Tu sabes que desde que escuché tu caso no dudé en venir corriendo. Los sueños se hacen realidad, eres un guerrero, un luchador y Dios siempre va a estar contigo”, fueron las palabras del ‘ingeniero bailarín’ hacia el pequeño Fresnel.

“Los niños tienen sueños muy grandes... Él sabe cuanto lo quiero, cuanto lo amo, lo admiro. Su caso es de fortaleza, él es un claro ejemplo de perseverancia y que con Dios todo es posible”, añadió.

Finalmente, el programa “Mujeres al mando” le hizo entrega de una laptop para que el menor pueda comunicarse con su familia en Iquitos.

