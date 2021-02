El reconocido actor, director teatral y productor argentino Osvaldo Cattone falleció este lunes 8 de febrero en la clínica San Pablo, ubicada en Surco. La encargada de dar a conocer la noticia fue Regina Alcóver, su amiga de toda la vida, en su programa en Radio Felicidad.

Decenas de artistas nacionales han lamentando la pérdida de este argentino que se dejó enamorar por el Perú y se convirtió en un compatriota más pues se quedó a radicar en nuestro país hacer teatro para todos durante varias décadas.

Es así que debido a su trabajo en nuestro país, el Gran Teatro Nacional no podía dejar de pronunciarse sobre este triste hecho y por ello, usaron su cuenta en Twitter para enviar sus condolencias a todas las personas cercanas a Cattone.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del actor, gestor y promotor del teatro en nuestro país, Osvaldo Cattone. Extendemos nuestras condolencias a su familia, amigas y amigos”, señalaron en su mensaje.

A finales del año pasado, Osvaldo Cattone estuvo internado por ocho días en una clínica local, pero logró recuperarse. Tras ello, ofreció una entrevista a El Comercio, en la que aseguró estar “estupendo de ánimo, de mente, totalmente abierto a la vida y con ganas, como me dijo la doctora, de merecerme vivir unos años más”.

“En mi testamento he puesto que me tienen que cremar porque no quiero estar encerrado toda la muerte en un cajón. Eso me parece terrible. ¿Para qué estar así? En cambio el fuego purifica todo y las cenizas pueden ser tiradas al mar o a donde fuere. Tuve esa idea”, agregó al reflexionar sobre la muerte.

