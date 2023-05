Es la segunda semana al aire y el reality culinario sigue sumando seguidores. Esta vez, a Susan León le tocó dejar la competencia al igual que Fiorella Rodríguez la semana pasada.

El grupo se sigue reduciendo. En el último programa de ‘El Gran Chef Famosos’, la conductora Susan León le dijo adiós al reality, tras competir contra Patricia Portocarrero y Milett Figueroa, quienes también estaban en sentencia. El reto para ellas fue cocinar el plato bandera peruano, es decir, el ceviche.

Aunque el ceviche lleva pocos ingredientes y parece una receta fácil, dos de ellas nunca lo habían preparado (Milett y Susan). El proceso se les dificultó y se pudo ver que les costó llegar al sabor necesario. Luego, el jurado se sentó con las tres para probar los platos y ver en directo su reacción ante los sabores.

Los jueces se mostraron descontentos con las presentaciones de Milett Figueroa y Susan León. Así, la actriz Patricia Portocarrero fue la primera salvada. Finalmente, se reveló que la participante eliminada fue Susan León, quien luego de agradecer por la oportunidad confesó que ella y la cocina no se llevan bien, pero que le gustaría intentarlo.

“Es un programa en el que no hay envidia y eso es un privilegio para mí. Me he sentido cómoda de inicio a fin. Sin duda, es una experiencia maravillosa haber conocido a mis compañeros. No me llevo bien con la cocina, tenemos que amarnos nuevamente, reconciliarnos nuevamente”, agradeció Susan antes de retirarse del set.

Con esto, ya son dos participantes que quedaron fuera de la competencia, pues la semana anterior Fiorella Rodríguez se convirtió en la primera en decir adiós. Cada día el reality se pone más intenso para conocer a quien se lleve el premio de ‘El Gran Chef Famosos’.

Los 10 participantes que continúan sobreviviendo a los desafíos culinarios Milett Figueroa, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Karina Calmet, Patricio Suárez-Vértiz, Andrés Vilchez, Nico Ponce, Korina Rivadeneira, Ricado Rondón y Natalia Málaga. ¿Quién de ellos será el gran chef?

En el siguiente episodio todos los que siguen en la cocina se enfrentarán en un reto en el que cocinarán comida oriental. Además, un chef especializado llegará para dar su toque oriental en esta nueva etapa.





