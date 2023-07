Nelly Rossinelli, quien se ha ganado el cariño del público como jurado de ‘El gran chef: famosos’, se mostró indignada con la gran cantidad de amenazas que ha recibido en los últimos días ante la posible eliminación de Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet.

La popular ‘Mamá de los pericotitos’ hizo una transmisión en vivo para contar detalles de los mensajes intimidades que ha recibido por parte de integrantes del grupo cibernético llamado ‘A presión army’.

“Me tienen harta con sus amenazas todo el tiempo están en qué me dicen que me van a poner bombas, que cosas terribles sucederán, que van a quemar el canal”, empezó contando la tiktoker.

“No tengo idea de qué es el Army, pero me ponen: ‘vas a sentir la presión del Army si eliminas a Mr. Peet, vamos a poner bombas en el canal y cosas terribles sucederán, no te metas con el Army’”, añadió.

En ese sentido, Nelly Rossinelli se mostró preocupada por sus hijos por lo que pidió el cese de las amenazas. “Le digo al Army que tengo hijos, que tengo familia, que por favor no se metan conmigo”, añadió.