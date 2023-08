Mientras Nelly Rossinelli continúa ganándose el corazón de miles de peruanos gracias a su participación en ‘El Gran Chef Famosos’, los programas humorísticos han aprovechado la gran acogida del reality para realizar divertidas parodias, entre ellos ‘JB en ATV’.

Como era de esperarse, varios usuarios pusieron en aprietos a la tiktoker de las ‘loncheritas saludables’ al consultarle sobre qué opinaba de su imitación en el programa de Jorge Benavides mientras realizaba una transmisión en vivo.

La influencer sorprendió a más de uno al reconocer que sí ha visto el sketch ‘El Gran Chifa’ donde Gabriela Serpa le da vida al personaje Nelly Chibolanelli, pero no pudo ocultar su incomodidad con la imitación.

“Sí… sí he visto (la imitación). Y no, no voy a comentar nada, pero sí he visto la imitación del 9 (señal de silencio)”, señaló Nelly Rossinelli mientras su expresión corporal dejaba ver la incomodidad que sentía.