‘El gran chef famosos’ se ha convertido en uno de los programas preferidos de la audiencia peruana y Javier Masías, uno de los jurados del reality, se ha caracterizado por sus afilados comentarios a la hora de calificar a los participantes del programa..

Pero el crítico culinario no solo está ganando popularidad gracias al reality de cocina, sino que, además, causa sensación en las redes sociales por sus irónicas respuestas a los internautas.

Un reciente video que se hizo viral en TikTok dejó en evidencia las hilarantes respuestas de Javier Masías a varios usuarios que lo único que intentaban era destacar su talento.

“Eras justo lo que la TV necesitaba. Un personaje fresco, carismático, inteligente. Toda mi familia te ama Javier”, comentó un usuario que no esperó la hilarante respuesta del periodista. “A mí no me importan” , escribió.

Una situación similar ocurrió con un usuario que lo consideró como su progenitor. “Es mi segundo papá fav”, escribió a lo que Javier Masías respondió de forma tajante: “No soy papá y estoy en contra de la reproducción humana. A mí no me echen la culpa de todo este desastre” , escribió.

“Masías te queremos ver bailar”, fue otro comentario; sin embargo, el jurado del reality le dejó en claro que eso no pasará: “ Ni que me importara lo que quieren ”.