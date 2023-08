‘El Gran Chef Famosos’ llevó a cabo su segunda noche de eliminación este martes 22 de agosto y Fátima Aguilar se convirtió en la segunda participante en despedirse del concurso de cocina.

La conductora de noticias intentó demostrar sus habilidades culinarias frente a Armando Machuca, Milene Vásquez y Beatriz Martínez la ‘Herbolaria del Pueblo’, en busca de una nueva oportunidad para seguir en competencia.

El primer plato de la noche fue corazón de pollo saltado con papas doradas y crema de rocoto. Para sorpresa de todos, Armando Machuca fue el que cautivó al jurado y ganó la primera ronda.

El segundo desafío puso en aprietos a todos los concursantes y es que debían preparar un potaje extranjero: Fideuá de mariscos.

Desafortunadamente Fátima Aguilar no convenció a Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio y Javier Masías y se convirtió en la segunda eliminada de la tercera temporada del reality gastronómica. Ella no pudo evitar llorar frente a cámaras al despedirse de la competencia.

“Es alucinante de pasar de televidente a participante. Es inevitable escucharte y emocionarme, porque no solo es cocinar, porque yo tengo un trabajo y hago otras cosas, pero aquí puse a prueba destrezas que no sabía que tenía, toqué elementos que no pensé hacerlo”, comentó la periodista, quien promete seguir practicando para volver con más experiencia en el repechaje.