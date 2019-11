Más segura que nunca. Michelle Soifer dejó atrás las críticas sobre su aspecto y aseguró que nunca más volverá a pasar por manos del cirujano plástico, pues se encuentra bastante a gusto con su figura.

Según señaló a Trome, no le molesta que las personas opinen sobre su cuerpo pues se encuentra muy segura de sí misma.

“No me molesta que hablen de mi peso, al contrario yo feliz. Y no me volvería a hacer una cirugía, yo siempre muestro mis carnes, estoy orgullosa de mi cuerpo”, sostuvo la exchica reality.

Soifer, además, comentó que se encuentra en una etapa de “paz y amor” y por ello evitará la confrontación con sus compañeros de ‘El Dúo Perfecto’.

“En esta temporada no tendré peleas ni altercados, yo estoy para alegrar al público mostrando mi talento, dar un espectáculo, ese es mi propósito y lo estoy logrando. Si levanto la copa o no, eso es secundario. Hay que divertirse”, manifestó.

Como se recuerda, la exchica reality forma parte de programa ‘El dúo perfecto’ y comparte roles con Edson Dávila, conocido popularmente como ‘Giselo’.