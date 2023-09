El doctor Tomás Borda, recordado por su programa de televisión “Dr. TV”, ha vuelto a la atención pública tras la viralización de un video en TikTok donde aparece con un considerable aumento de peso. Sin embargo, el galeno no tardó en abordar la situación y admitió públicamente que ha descuidado su salud.

El médico decidió pronunciarse sobre la situación por medio de un video subido a su canal de YouTube.

“Son cosas que quiero compartir con ustedes, no con el pretexto o la forma de decir ‘hagan esto’. Cada uno hace lo que le da la gana con su vida, y si yo lo hago es porque eso me da paz. A mí y a mi familia, y eso es lo más importante porque nadie se va con nada en esta vida”, dijo.

Tomás Borda admitió que su problema de sobrepeso le ha impedido llevar a cabo algunas actividades que solía disfrutar. No obstante, dejó claro que está comprometido a recuperar su forma física.

“Mi problema es el físico ahora porque me he descuidado, pero vamos a retomarlo y vamos a hacer una rutina y en cuatro meses me pongo hermoso” , agregó.





VIDEO RECOMENDADO