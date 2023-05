Shakira está en la cima de la popularidad desde el año pasado, cuando explotó la bomba de su separación con el exdeportista Gerard Piqué. Por varios meses, muchos periodistas y fanáticos se apostaron en su casa de Barcelona para tratar de sacarle una foto o saludarla. Sin embargo, la artista colombiana ha intentado estar alejada de los flashes.

A pesar del tiempo transcurrido, los seguidores de la estrella de la música siguen destacando su simpatía y sencillez, características que derrochó durante el viaje que realizó al Perú para promocionar su disco ‘¿Dónde están los ladrones?’.

Era febrero de 1999 y Shakira estaba en apogeo. Como parte de su apretada agenda, visitó a Laura Bozzo en el primer programa de la segunda temporada de ‘Laura en América’. Los productores tenían preparado un especial para el talk show: ‘Soy capaz de todo por Shakira’.

Cuatro fanáticos fueron los afortunados elegidos para poder conversar con ella y contarle todo lo que habían hecho por ella. Uno de ellos fue Rony Mija, quien en diálogo con Perú21 contó cómo fue esta experiencia.





¿CÓMO FUE EL ENCUENTRO CON SHAKIRA?

“Cuando yo me entero que Shakira iba a llegar al programa de Laura, me comuniqué con Kurt Villavicencio, conocido como ‘Metiche’, que era coordinador de público. Le conté que yo soy fanático de Shakira y le dije que me tuviera en cuenta porque yo soy capaz de todo por conocerla”, relató.

Agregó que lo llamaron a los pocos días: “Se comunicaron conmigo y me preguntaron de qué sería capaz. Yo les dije que sería capaz de ser panelista de Laura Bozzo y se rieron y me aceptaron. Me dijeron que me mandarían un texto porque querían que fuera más ‘picante’ y entretenido. Yo respondí que lo haría y así fue como llegué”.

Al poco tiempo llegó el día tan esperado. Rony cuenta que un auto lo fue a recoger a su casa y lo llevó al Estudio 4 de Barranco. Al llegar al set, le tenía preparada una sorpresa a la cantante.

“Presentaron a un grupo de fans, pero el único que estaba preparado era yo. A último minuto, Guillermo Guille sacó a unos chicos del público y los sentó como panelistas. También estaba el presidente del club del fans. Me dieron un guión con algunas cosas risibles, pero yo era chiquillo y como sea quería conocerla”, recordó.

Rony reveló que este fue uno de los momentos más felices de su vida, pues había buscado estar cerca de ella por mucho tiempo.

”Me sentí sumamente feliz, además que Shakira fue muy sencilla, muy cercana a sus fans. Recuerdo que hablé con ella, además del libreto, cosas muy personales, como que siempre andaba con sus cassetts en las fiestas y ella me respondió que esos eran los promotores que necesitaba. Hay un momento en que ella se acerca y me da un beso y un abrazo. Realmente, yo toqué el cielo. Imagínate que tienes un artista que admiras mucho y que lo tengas frente a ti y que puedas abrazarlo y conversar con él”, sostuvo.

Además, contó cuál fue el inesperado regalo que le hizo a la afamada cantautora barranquillera.

“Le entregué unos girasoles porque sabía que son sus favoritos. Además, le di un collar en forma de tenedor muy original que yo mismo hice. Al final del programa, se lo coloqué y ella me preguntó si yo lo había hecho y me dio un beso que recordaré siempre”, remarcó emocionado.

Rony añadió que este episodio ha sido recordado por los fanáticos de Shakira e incluso lo han buscado para entrevistarlo en otros países. Ahora, Rony sigue atesorando aquel momento y espera volver a encontrarla.