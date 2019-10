Tenso momento. Tilsa Lozano y Michelle Soifer se enfrentaron verbalmente en la última edición de ‘El artista del año’. La cantante se incomodó por los comentarios de la jurado en torno a su amistad con el italiano Giuseppe Benignini.

“No es que no tome los consejos que me dan, pero son cuatro semanas que me vienen diciendo lo mismo. Para mí, es incómodo que digan todo el tiempo que se están colgando de mí y que sigo arrastrando a alguien (en alusión a Benignini). Yo, una vez lo escucho, y se en que momento aplicar los consejos, pero es un tema personal”, dijo Soifer a Tilsa.

A su vez, dejo a entrever que la jurado la sentenció por sus temas personales.

Michelle Soifer y su novio Giuseppe Benignini. | Instagram

“Las cosas que yo te dije, te las dije en el pasillo, sin cámaras. ¿Tú sabes cuándo te puse yo en su presentación pasada? Te puse 9 ¿te parece mal puntaje?”, preguntó Lozano a Soifer.

MICHELLE VS. TILSA

Fuera de las cámaras de televisión, Michelle Soifer recomendó a Tilsa Lozano que aplique sus consejos a su propia vida. “Yo tomo los consejos que a mí se me dan la gana, y si no los tomo es porque no me importan”.

Tilsa Lozano, por su parte, pidió a la cantante visitar el otorrinolaringólogo “para que le limpie los oídos y escuche los consejos que se le da”.