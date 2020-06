Efraín Aguilar, exproductor y exdirector de ‘Al fondo hay sitio’, se pronunció en torno a la denuncia por acoso sexual que formuló Mayra Couto en contra de Andrés Wiese.

Ayer, la actriz acusó al actor de haber rozado su miembro contra ella en varias oportunidades mientras grababan la exitosa teleserie.

Al respecto, el popular ‘Betito’ indicó que en los ocho años que estuvo al frente de la producción “nadie de todo el personal tuvo queja alguna del comportamiento del señor Andrés Wiese”.

Y tampoco lo hizo la propia Mayra Cuoto, según agregó Efraín. Aunque ella manifestó que ahora se sentía lista y con las herramientas necesarias para denunciar.

“La señorita Mayra Couto a la cual le tengo un gran aprecio, y ella lo sabe, actriz del programa, estuvo en múltiples oportunidades en mi oficina y en ninguna de ellas, insinuó o mencionó al señor Andrés Wiese”, precisó.

Pidió a todos, finalmente, que “hay que ser muy respetuoso de las honras ajenas y que hay que tener mucho cuidado en mancillarlas”.

¿QUÉ FUE LO QUE DIJO MAYRA?

Mayra Couto utilizó su cuenta de Instagram para contar lo que vivió con Andrés Wiese. Para ello, publicó los mensajes por Facebook que le escribió a Wiese y le tomó capturas.

“Yo también me he sentido acosada por ti, muchas veces cuando hacíamos un plano donde tú tenías que estar detrás de mí he sentido como rozabas tu pene contra mis nalgas. No estoy loca y no me lo estoy inventando”, expresó.

En su denuncia también contó que tras rechazar al actor, en varias oportunidades este le hizo bullying durante las grabaciones de 'Al fondo hay sitio.

