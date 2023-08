Luego de haber compartido 7 años de sus vidas, Edwin Sierra y Pilar Gresca decidieron terminar su relación y lo anunciaron públicamente mediante un comunicado.

“Queremos informarles que nuestra relación de pareja se terminó, pero la de compañeros, cómplices y amigos continuará para siempre. Primará siempre el respeto y la admiración mutua, como hasta ahora después de 7 años”, fue lo que ambos publicaron.

La ruptura sorprendió a todos sus seguidores, ya que tan solo hace unos meses el actor cómico y su pareja se paseaban por Europa como celebración del cumpleaños de Gasca. Incluso, hace un mes Pilar declaraba abiertamente su amor por Edwin: “Cumplimos siete años de relación, fue un viaje donde también celebramos nuestro aniversario. Él me engríe mucho (...) realmente es un hombre maravilloso, me tiene como una reina”, contó en aquella ocasión.

En la misma entrevista, también se supo que la pareja no convivía, pues, si bien ambos tenían sus viviendas, no lo necesitaban porque pasaban mucho tiempo juntos. Reveló que no iba con ellos tener hijos, ni casarse o convivir.

Cabe añadir que ambos personajes han mantenido sus fotos juntos en Instagram, al igual que sus historias destacadas.





