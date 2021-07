La participante de “Reinas del show”, Allison Pastor, se presentó en el programa “América Hoy” y habló sobre la polémica del último fin de semana: Las prohibiciones que tuvo para su performance en el programa de Gisela Valcárcel. Al respecto, Edson Dávila bromeó con lo sucedido.

La polémica surgió luego que el esposo de Allison, Erick Elera, utilizara sus redes sociales para criticar a la producción del programa sabatino por prohibir algunos detalles en el performance y la caracterización de Pastor.

Ahora, la participante de “Reinas del show” se presentó en “América Hoy” y ratificó que la jefa de vestuario del programa conducido por Gisela Valcárcel le dijo que no podía hacerse ningún peinado porque “no era conocida”.

“Yo creo que cada chica tiene sus armas, sus cosas para salir a la pista y me prohibieron, no puedo hacerme ningún tipo de peinado porque Alisson Pastor no es chica conocida”, señaló Pastor.

Al respecto, el animador de “América Hoy”, Edson Dávila, se animó a comentar sobre el hecho y dijo que Allison, al ser nueva en la televisión, todavía no conoce el formato ni a las “demonias de la TV”.

“Pero Allison tampoco está acostumbrada a las ‘demonias’ de la televisión, pues”, señaló Édson Dávila. “Va a tener que aprender”, respondió Melissa Paredes, quien luego presentó una nota del “Expediente secreto de las Reinas del Show”.

