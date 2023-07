Samahara Lobatón sigue ventilando su felicidad. Esta vez, se animó a mostrar su nuevo departamento a las cámaras de ‘América hoy’ sin imaginar que un conductor la vacilaría de una peculiar forma.

Como se recuerda, la hija de Melissa Klug regresó al Perú con su hija Xiana para asentarse, luego de su separación con Youna, padre de la menor. Y, hace días, la influencer publicó en sus redes sociales su proceso de mudanza a un nuevo departamento para empezar de cero junto con su hija.

Así, esta mañana decidió enseñar al programa los ambientes de su nuevo hogar, así como los electrodomésticos y muebles que ya tiene. Recibió buenos comentarios de parte de las conductoras Ethel Pozo y Janet Barboza, quienes la felicitaron y desearon el bien en esta nueva etapa.

Por su parte, Edson Dávila, conocido como ‘Giselo’, también quiso comentar el tema y, fiel a su estilo, no pudo evitar soltar un comentario irónico en alusión al ex de Samahara: “sigue discutiendo con Youna y te irá bien”, dijo. Al respecto, la influencer se rió y le replicó que no hable así.





VIDEO RECOMENDADO