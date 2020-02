En marzo, la organización del Miss Teen Perú elegirá a la sucesora de Antonella Salini, Miss Teen Perú Universo 2019, quien logró ubicarse como cuarta finalista en el certamen internacional en Panamá. En esta oportunidad, serán 38 adolescentes quienes competirán por la preciada corona.

Diego Alcalde, director de la franquicia en nuestro país, convocó a la actriz y modelo Edith Tapia para que sea la coach de las candidatas a futuras reinas de belleza. De este modo, la mamá de Guty Carrera se convertirá en la competencia directa de Mónica Chacón, quien trabaja para la organización de Jessica Newton en la preparación de jovencitas.

“Me siento halagada por el llamado de Diego, yo también fui jovencita y sé todo lo que pasa en estos concursos. Sin embargo, acá le daremos la capacitación adecuada, no les vamos a engañar, les decimos las cosas claras. Pertenezco a una empresa seria que cuenta con 16 años en el mercado y que ha traído al país varias coronas internacionales. Acá no las enviaremos a concursos bambas, nosotros no destruimos las ilusiones de las jovencitas por dinero”, señaló.

Además de preparar a la nueva Miss Teen Universo 2020 para el certamen que será en marzo, también se escogerá a la nueva Miss Teen Beauty, Miss Teen Internacional, Miss Teen Earth y Miss Teen Grand, quienes participarán en Uruguay, Colombia, Ecuador y México respectivamente.