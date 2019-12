El día de hoy, Edison ‘Orejas’ Flores y su novia Ana Siucho sellarán su relación en medio de un fastuoso matrimonio, que iniciará con una emotiva boda en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús (Surco) y terminará con una apoteósica celebración en en nada más y nada menos que en el Estadio Monumental.

Durante la ceremonia, Ana entrará del brazo de su padre: Francisco Siucho, y bajo la atenta -e imaginamos- emotiva mirada de su madre: Martha Neira Torres. Por su parte, Edison esperará a su prometida junto a su progenitora: Alicia Peralta Briceño. Pero, a diferencia, de su novia, el sitio de su padre estaría vacío.

Al parecer, la figura del Monarcas Morellia no habría incluido a su papá, Carlos Flores, en su lista de 800 invitados. Pues, en el parte de la boda, no estaría incluido su nombre.

¿El motivo? el joven no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, hace algunos meses confesó en señal abierta que ambos no tenían una buena relación.

“La relación con mi papá siempre fue buena, pero ya no lo es. Se equivocó en algunas cosas y decidió marcharse. Me habla por televisión, pero él tiene mi teléfono y me puede llamar. Pero bueno no soy quién para decirle que hacer”, dijo para las cámaras de La Banda del Chino.