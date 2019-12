Faltan pocos días para la esperada boda del futbolista Edison Flores con su prometida Ana Siucho, programada para el 21 de diciembre, y la expectativa es bastante grande tanto que se informó que las nupcias serán televisadas.

Sin embargo, quien no está muy feliz con la celebración de este matrimonio, al menos no en la fecha programada, es Andrés Hurtado, quien fiel a su estilo hizo un particular pedido al popular ‘Oreja’ Flores para que cambie el día de su boda de sábado a domingo pues, según aseveró, nadie la verá pues coincide con el horario en el que se emite el programa que conduce.

“Al ‘Orejitas’ @edisonflores1020 se le ocurre casarse el mismo día en que se emite ‘Porque Hoy es Sábado con Andrés’ y ahora a @latina.pe se le ocurre transmitir la boda en el mismo horario de ‘Porque Hoy es Sábado con Andrés’. Pido por favor a ‘Orejitas’ y a su esposa si pueden cambiar su boda para el domingo, porque el país está acostumbrado a ver ‘Porque Hoy Es Sábado con Andrés’ y nadie va a ver su boda. Bueno...es un consejo”, escribió en su cuenta de Instagram.

Como se conoce, todo ya está listo para que el seleccionado nacional se una en matrimonio con su novia Ana Siucho en un ceremonia religiosa que se realizará en el Santuario Arquidiocesano del Sagrado Corazón de Jesús ubicado en Surco, un templo que tiene capacidad para mil invitados.

Se estima que la boda de ensueño de Edison y Ana tendrá un costo que oscila entre los 400 mil y 500 mil soles y que la fiesta se realizará en las instalaciones del Estadio Monumental de Universitario de Deportes, el cual fue cedido al futbolista de manera gratuita.